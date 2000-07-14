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Раздел: Происшествия  
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Кровавая авария под Киевом: трое погибших

Кровавая авария под Киевом: трое погибшихЕще три человека пострадали.

Под Киевом, на Старообуховском шоссе, произошло масштабное ДТП.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В результате аварии три человека пострадали и еще трое - погибли.

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Из-за аварии частично ограничено движение по данной автодороге, в результате чего на выезд из Киева образовалась существенная "тянучка".
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 21:34 » Автор: Ирина Шевченко
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