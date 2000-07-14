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Раздел: Происшествия  
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Под Одессой грузовик столкнулся с легковушкой: есть жертвы

Под Одессой грузовик столкнулся с легковушкой: есть жертвыАвария произошла на трассе "Одесса - Рени".

Сегодня около 18:30 на трассе Одесса - Рени произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Авария произошла на трассе "Одесса - Рени", за с. Маяки. Грузовой автомобиль Scania двигался в одесском направлении, а Mercedes Vito - в направлении Рени.

"В результате столкновения водитель грузовика был госпитализирован в Беляевскую больницу, а водитель Mercedes погиб на месте", - отметили в полиции.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства аварии.
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 Теги: ДТП, Одесская область

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Сегодня, 22:52 » Автор: Ирина Шевченко
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