Раздел: Происшествия
"Пьяное" ДТП под Киевом: легковушка протаранила маршрутку
Водитель Mercedes врезался в маршрутное такси.
Сегодня утром в городе Боярка Киевской области легковой автомобиль врезался в маршрутное такси, в котором находилось 12 пассажиров.
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Сегодня утром произошло ДТП, в результате которого водитель авто марки Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси, в котором находились 12 пассажиров. Люди, которые находились в микроавтобусе, серьезных травм не получили. Водителя Mercedes был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи, человек покинул больницу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в легковушке водитель находился сам. От освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения он отказался.
Читайте также: Под Киевом пьяный водитель протаранил маршрутку
По данному событию правоохранителями были составлены два административных протокола. Один - по факту дорожно-транспортного происшествия, а второй за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Сегодня утром в городе Боярка Киевской области легковой автомобиль врезался в маршрутное такси, в котором находилось 12 пассажиров.
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Сегодня утром произошло ДТП, в результате которого водитель авто марки Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси, в котором находились 12 пассажиров. Люди, которые находились в микроавтобусе, серьезных травм не получили. Водителя Mercedes был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи, человек покинул больницу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в легковушке водитель находился сам. От освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения он отказался.
Читайте также: Под Киевом пьяный водитель протаранил маршрутку
По данному событию правоохранителями были составлены два административных протокола. Один - по факту дорожно-транспортного происшествия, а второй за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
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