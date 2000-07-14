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Раздел: Происшествия  
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"Пьяное" ДТП под Киевом: легковушка протаранила маршрутку

"Пьяное" ДТП под Киевом: легковушка протаранила маршруткуВодитель Mercedes врезался в маршрутное такси.

Сегодня утром в городе Боярка Киевской области легковой автомобиль врезался в маршрутное такси, в котором находилось 12 пассажиров.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Сегодня утром произошло ДТП, в результате которого водитель авто марки Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси, в котором находились 12 пассажиров. Люди, которые находились в микроавтобусе, серьезных травм не получили. Водителя Mercedes был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи, человек покинул больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в легковушке водитель находился сам. От освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения он отказался.

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По данному событию правоохранителями были составлены два административных протокола. Один - по факту дорожно-транспортного происшествия, а второй за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 23:40 » Автор: Ирина Шевченко
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