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Раздел: Происшествия  
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Смертельная авария в Ровно: погиб военный

Смертельная авария в Ровно: погиб военныйОба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся вне службы.

Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 июля, около двух часов ночи на улице Макарова г. Ровно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ОГО.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ровенского района, управляя автомобилем «Volkswagen Т4» по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль «DAF» с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.

В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Пассажира автомобиля, 35-летнего жителя Ровно с травмами госпитализировали в военный госпиталь.

Оба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся вне службы.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: ДТП, Ровно

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Сегодня, 10:15 » Автор: Ирина Шевченко
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