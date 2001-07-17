Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве: обнародованы кадры трагедии
Запись аварии был осуществлен одним из автомобилей, столкнувшимся на Старообуховской трассе.
В интернете появилось видео момента ДТП в Киеве на Старообуховской трассе, в которой погибла семья из трех человек.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На нем видно, как Renault занесло на мокрой дороге и машина врезалась в другую на встречной полосе. После первого столкновения произошло еще одно с другим автомобилем.
Читайте также: Во Львове на улице обнаружили мужской труп
Запись была осуществлена видеорегистратором автомобиля, в которую сначала врезался Renault.
В интернете появилось видео момента ДТП в Киеве на Старообуховской трассе, в которой погибла семья из трех человек.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На нем видно, как Renault занесло на мокрой дороге и машина врезалась в другую на встречной полосе. После первого столкновения произошло еще одно с другим автомобилем.
Читайте также: Во Львове на улице обнаружили мужской труп
Запись была осуществлена видеорегистратором автомобиля, в которую сначала врезался Renault.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
128
0
Также советуем посмотреть
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
Оставьте свой комментарий