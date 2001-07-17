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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Киеве: обнародованы кадры трагедии

Смертельное ДТП в Киеве: обнародованы кадры трагедииЗапись аварии был осуществлен одним из автомобилей, столкнувшимся на Старообуховской трассе.

В интернете появилось видео момента ДТП в Киеве на Старообуховской трассе, в которой погибла семья из трех человек.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

На нем видно, как Renault занесло на мокрой дороге и машина врезалась в другую на встречной полосе. После первого столкновения произошло еще одно с другим автомобилем.

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Запись была осуществлена видеорегистратором автомобиля, в которую сначала врезался Renault.

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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 13:17 » Автор: Ирина Шевченко
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