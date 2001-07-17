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Раздел: Происшествия  
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В Днепре пропал без вести боец АТО

В Днепре пропал без вести боец АТОМужчина возвращался с передовой.

На вокзале Днепра во время возвращения с передовой 17 июля стало известно об исчезновении военного из 72 ОМБр.

Об этом сообщила в Facebook дочь военного, Юлия Чепурная, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

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«Помогите пожалуйста!!! разыскать моего папу (Багинский Виктор Александрович), он был одет в синюю футболку и джинсы, ехал домой из зоны АТО. В последний раз он звонил 13.07.2018. Сказал, что на автовокзале Днепра ждет автобус, но домой так и не доехал и телефон отключен», — написала она.

В Днепре пропал без вести боец АТО
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 Теги: ЧП, Днепр

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Сегодня, 14:56 » Автор: Ирина Шевченко
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