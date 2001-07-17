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Раздел: Происшествия  
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ЧП на Харьковщине: трагически погиб 81-летний мужчина

ЧП на Харьковщине: трагически погиб 81-летний мужчинаПенсионер задохнулся угарным газом.

Под Харьковом от угарного газа погиб пенсионер.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.

Спасателей на место происшествия не вызывали. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, о пожаре по улице Солнечной, 1 в селе Тарановка стало известно 21 июля в 7.30.

Местные жители нашли тело 81-летнего хозяина дома. Огонь внутри дома повредил деревянные двери площадью 1 квадратный метр.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи региональной Нацполиции.
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 Теги: ЧП, Харьковская область

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Сегодня, 16:29 » Автор: Ирина Шевченко
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