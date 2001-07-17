Раздел: Происшествия
ЧП на Харьковщине: трагически погиб 81-летний мужчина
Пенсионер задохнулся угарным газом.
Под Харьковом от угарного газа погиб пенсионер.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.
Спасателей на место происшествия не вызывали. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, о пожаре по улице Солнечной, 1 в селе Тарановка стало известно 21 июля в 7.30.
Местные жители нашли тело 81-летнего хозяина дома. Огонь внутри дома повредил деревянные двери площадью 1 квадратный метр.
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Сейчас на месте происшествия работают следователи региональной Нацполиции.
Под Харьковом от угарного газа погиб пенсионер.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.
Спасателей на место происшествия не вызывали. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, о пожаре по улице Солнечной, 1 в селе Тарановка стало известно 21 июля в 7.30.
Местные жители нашли тело 81-летнего хозяина дома. Огонь внутри дома повредил деревянные двери площадью 1 квадратный метр.
Читайте также: В киевском магазине обнаружили йогурт с плесенью
Сейчас на месте происшествия работают следователи региональной Нацполиции.
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