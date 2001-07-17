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Раздел: Происшествия  
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Полиция открыла уголовное производство по факту смерти собаки, с которой заживо снимали шкуру

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти собаки, с которой заживо снимали шкуруС собаки живьем содрали кожу.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти собаки, которую нашли с содранной шкурой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Общественное радио".

"На днях поступила информация от местной волонтерки о том, что обнаружили травмированную собаку, у которой не было части кожи. При каких обстоятельствах это произошло, полиция выясняет в рамках открытого уголовного производства", – сказала Олейник.

Она добавила, что есть свидетельства человека, который видел, как собаку сбил автомобиль.

Собаку нашли 18 июля в Виннице. С собаки живьем содрали кожу на большей части тела. Волонтеры экстренно доставили собаку в больницу, однако до утра животное умерло.

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Волонтеры считают, что шкуру с собаки могли таким образом снять только скальпелем или ножом. По словам патологоанатома, кожу снимали острым предметом.

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 Теги: Полиция, смерть, собака

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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