Полиция открыла уголовное производство по факту смерти собаки, с которой заживо снимали шкуру

С собаки живьем содрали кожу.



Полиция открыла уголовное производство по факту смерти собаки, которую нашли с содранной шкурой.



Об этом пишет



"На днях поступила информация от местной волонтерки о том, что обнаружили травмированную собаку, у которой не было части кожи. При каких обстоятельствах это произошло, полиция выясняет в рамках открытого уголовного производства", – сказала Олейник.



Она добавила, что есть свидетельства человека, который видел, как собаку сбил автомобиль.



Собаку нашли 18 июля в Виннице. С собаки живьем содрали кожу на большей части тела. Волонтеры экстренно доставили собаку в больницу, однако до утра животное умерло.



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Волонтеры считают, что шкуру с собаки могли таким образом снять только скальпелем или ножом. По словам патологоанатома, кожу снимали острым предметом.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Полиция открыла уголовное производство по факту смерти собаки, которую нашли с содранной шкурой.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Общественное радио" "На днях поступила информация от местной волонтерки о том, что обнаружили травмированную собаку, у которой не было части кожи. При каких обстоятельствах это произошло, полиция выясняет в рамках открытого уголовного производства", – сказала Олейник.Она добавила, что есть свидетельства человека, который видел, как собаку сбил автомобиль.Собаку нашли 18 июля в Виннице. С собаки живьем содрали кожу на большей части тела. Волонтеры экстренно доставили собаку в больницу, однако до утра животное умерло.Волонтеры считают, что шкуру с собаки могли таким образом снять только скальпелем или ножом. По словам патологоанатома, кожу снимали острым предметом.



