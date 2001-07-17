СБУ объявила о задержании в Харькове диверсанта "ДНР" с оружием

Имя задержанного не уточняется.



Служба безопасности Украины объявила о задержании в Харькове диверсанта ДНР, который планировал обстрелять из гранатомета поезд с грузами для украинской армии. Сообщение об этом помещено на сайте спецслужбы.



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По версии СБУ, задержанный - переселенец из Донецка - был завербован "МГБ ДНР" и должен был с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой состав, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд украинской армии в зоне Операции объединенных сил (новое название силовой операции в Донбассе). "Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер", - отмечают в спецслужбе.



Сотрудники СБУ вместе со спецназовцами отряда "Альфа" задержали злоумышленника у местной железнодорожной станции "Основа" в тот момент, когда он попытался выстрелить в поезд. У него изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.



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Против задержанного возбуждено дело по статье 113 УК Украины (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии. СБУ будет просить суд отправить его под стражу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Служба безопасности Украины объявила о задержании в Харькове диверсанта ДНР, который планировал обстрелять из гранатомета поезд с грузами для украинской армии. Сообщение об этом помещено на сайте спецслужбы.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org По версии СБУ, задержанный - переселенец из Донецка - был завербован "МГБ ДНР" и должен был с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой состав, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд украинской армии в зоне Операции объединенных сил (новое название силовой операции в Донбассе). "Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер", - отмечают в спецслужбе.Сотрудники СБУ вместе со спецназовцами отряда "Альфа" задержали злоумышленника у местной железнодорожной станции "Основа" в тот момент, когда он попытался выстрелить в поезд. У него изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.Против задержанного возбуждено дело по статье 113 УК Украины (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии. СБУ будет просить суд отправить его под стражу.



