Раздел: Происшествия
СБУ объявила о задержании в Харькове диверсанта "ДНР" с оружием
Имя задержанного не уточняется.
Служба безопасности Украины объявила о задержании в Харькове диверсанта ДНР, который планировал обстрелять из гранатомета поезд с грузами для украинской армии. Сообщение об этом помещено на сайте спецслужбы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
По версии СБУ, задержанный - переселенец из Донецка - был завербован "МГБ ДНР" и должен был с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой состав, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд украинской армии в зоне Операции объединенных сил (новое название силовой операции в Донбассе). "Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер", - отмечают в спецслужбе.
Сотрудники СБУ вместе со спецназовцами отряда "Альфа" задержали злоумышленника у местной железнодорожной станции "Основа" в тот момент, когда он попытался выстрелить в поезд. У него изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.
Читайте также: Террористы заявили о задержании «украинского диверсанта»
Против задержанного возбуждено дело по статье 113 УК Украины (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии. СБУ будет просить суд отправить его под стражу.
Служба безопасности Украины объявила о задержании в Харькове диверсанта ДНР, который планировал обстрелять из гранатомета поезд с грузами для украинской армии. Сообщение об этом помещено на сайте спецслужбы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
По версии СБУ, задержанный - переселенец из Донецка - был завербован "МГБ ДНР" и должен был с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой состав, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд украинской армии в зоне Операции объединенных сил (новое название силовой операции в Донбассе). "Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер", - отмечают в спецслужбе.
Сотрудники СБУ вместе со спецназовцами отряда "Альфа" задержали злоумышленника у местной железнодорожной станции "Основа" в тот момент, когда он попытался выстрелить в поезд. У него изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.
Читайте также: Террористы заявили о задержании «украинского диверсанта»
Против задержанного возбуждено дело по статье 113 УК Украины (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии. СБУ будет просить суд отправить его под стражу.
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