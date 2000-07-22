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В Киеве грабители похитили собаку

В Киеве грабители похитили собакуНа сегодняшний день ее место нахождение не известно.

В Киеве на Троещине неизвестные во время ограбления квартиры похитили собаку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

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"Киев. Троещина! Ограблена квартира, помимо вещей была украдена собака, порода амстафф, девочка, 5 лет, зовут Кира. На ней был кожаный ошейник с шипами. Собака больна и требует особого лечения. Была замечена на ул. Сабурова", - говорится в нем.

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 Теги: Киев, собака

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Вчера, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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