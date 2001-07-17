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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП

В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТПВодитель Suzuki скончался на месте.

В воскресенье, 22 июля, на Гостомельском шоссе на выезде из Киева произошла авария с участием автомобилей Suzuki SX4 и Renault Megane. Водителя Suzuki выкинуло через заднее стекло, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

ДТП случилось около 00:10.

По словам очевидцев, Suzuki SX4 двигался в Киев со стороны Гостомеля. На затяжном повороте водитель не справился с управлением. Из-за скользкой дороги машину занесло навстречу автомобилю Skoda. Водителю Skoda удалось избежать столкновения, объехав Suzuki по встречной полосе. За Skoda двигались автомобили Renault Megane и Subaru Outback. Весь удар пришелся на автомобиль Renault в котором, в момент аварии находилась семья из четырех человек с ребенком. Suzuki боком влетел в лобовую часть «француза». Удар был такой силы, что водителя Suzuki выкинуло через заднее стекло в лес возле дороги, а сама машина вылетела на обочину.

В результате аварии водитель Suzuki от полученных травм скончался на месте. В Renault пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в ближайшую больницу. Женщине-водителю на Subaru удалось уйти от столкновения. На ее автомобиль посыпались только стекла после аварии Renault и Suzuki. Женщину и ее пассажира полиция допрашивает как свидетелей ДТП.

Renault и Suzuki получили существенные повреждения. У автомобиля Suzuki разбита вся задняя часть. У автомобиля Renault серьезные повреждения передней части. Машина восстановлению не подлежит.

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На месте работали четыре экипажа патрульных, «скорая» и следственно-оперативная группа. Виновника ДТП установит следствие.

В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:01 » Автор: Анна Мартынова
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