Раздел: Происшествия
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП
Водитель Suzuki скончался на месте.
В воскресенье, 22 июля, на Гостомельском шоссе на выезде из Киева произошла авария с участием автомобилей Suzuki SX4 и Renault Megane. Водителя Suzuki выкинуло через заднее стекло, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
ДТП случилось около 00:10.
По словам очевидцев, Suzuki SX4 двигался в Киев со стороны Гостомеля. На затяжном повороте водитель не справился с управлением. Из-за скользкой дороги машину занесло навстречу автомобилю Skoda. Водителю Skoda удалось избежать столкновения, объехав Suzuki по встречной полосе. За Skoda двигались автомобили Renault Megane и Subaru Outback. Весь удар пришелся на автомобиль Renault в котором, в момент аварии находилась семья из четырех человек с ребенком. Suzuki боком влетел в лобовую часть «француза». Удар был такой силы, что водителя Suzuki выкинуло через заднее стекло в лес возле дороги, а сама машина вылетела на обочину.
В результате аварии водитель Suzuki от полученных травм скончался на месте. В Renault пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в ближайшую больницу. Женщине-водителю на Subaru удалось уйти от столкновения. На ее автомобиль посыпались только стекла после аварии Renault и Suzuki. Женщину и ее пассажира полиция допрашивает как свидетелей ДТП.
Renault и Suzuki получили существенные повреждения. У автомобиля Suzuki разбита вся задняя часть. У автомобиля Renault серьезные повреждения передней части. Машина восстановлению не подлежит.
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На месте работали четыре экипажа патрульных, «скорая» и следственно-оперативная группа. Виновника ДТП установит следствие.
В воскресенье, 22 июля, на Гостомельском шоссе на выезде из Киева произошла авария с участием автомобилей Suzuki SX4 и Renault Megane. Водителя Suzuki выкинуло через заднее стекло, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
ДТП случилось около 00:10.
По словам очевидцев, Suzuki SX4 двигался в Киев со стороны Гостомеля. На затяжном повороте водитель не справился с управлением. Из-за скользкой дороги машину занесло навстречу автомобилю Skoda. Водителю Skoda удалось избежать столкновения, объехав Suzuki по встречной полосе. За Skoda двигались автомобили Renault Megane и Subaru Outback. Весь удар пришелся на автомобиль Renault в котором, в момент аварии находилась семья из четырех человек с ребенком. Suzuki боком влетел в лобовую часть «француза». Удар был такой силы, что водителя Suzuki выкинуло через заднее стекло в лес возле дороги, а сама машина вылетела на обочину.
В результате аварии водитель Suzuki от полученных травм скончался на месте. В Renault пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в ближайшую больницу. Женщине-водителю на Subaru удалось уйти от столкновения. На ее автомобиль посыпались только стекла после аварии Renault и Suzuki. Женщину и ее пассажира полиция допрашивает как свидетелей ДТП.
Renault и Suzuki получили существенные повреждения. У автомобиля Suzuki разбита вся задняя часть. У автомобиля Renault серьезные повреждения передней части. Машина восстановлению не подлежит.
Читайте также: Проскочил на «красный»: в Киеве Chevrolet устроил ДТП и влетел в столб
На месте работали четыре экипажа патрульных, «скорая» и следственно-оперативная группа. Виновника ДТП установит следствие.
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