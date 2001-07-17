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Раздел: Происшествия  
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По Киеву вновь бегал обнаженный мужчина

По Киеву вновь бегал обнаженный мужчинаЭто не первый подобный случай за последнее время.

Нудиста заметили посреди спального района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Горожане запечатлели, как по улице жилмассива бежит полностью обнаженный мужчина.

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Пользователи соцсетей тут же стали высказывать предположения, что толкнуло мужчину на такой променад.
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 Теги: Киев, обнаженный

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Сегодня, 11:42 » Автор: Анна Мартынова
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