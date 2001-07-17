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Раздел: Происшествия  
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Возле Одессы фура превратила микроавтобус в металлолом: водитель погиб

Возле Одессы фура превратила микроавтобус в металлолом: водитель погибОбстоятельства аварии выясняют.

20 июня, в пятницу, на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП. Недалеко от населенного пункта Маяки в лобовом столкновении встретились микроавтобус Ford и грузовик Scania, передает Хроника.инфо со ссылкой на izmail-city.org.

Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия. Его тело пришлось извлекать из авто при помощи специального оборудования.

Водитель грузовика доставлен в больницу с различными травмами.

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Причины аварии выясняются полицейскими.

Возле Одессы фура превратила микроавтобус в металлолом: водитель погиб
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 Теги: Одесса, фура

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Сегодня, 13:24 » Автор: Анна Мартынова
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