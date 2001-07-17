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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина попал в ДТП на краденом авто

В Киеве мужчина попал в ДТП на краденом автоПравоохранители установили личность автоугонщика и вернули транспортное средство владельцу.

В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о незаконном завладении «Пежо» на улице Мира. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и экипажи патрульных, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к похищению транспортного средства причастен 46-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и доставили в территориальное управление для установления обстоятельств преступления.

Похищенный автомобиль сотрудники полиции тоже нашли и вернули законному владельцу.

Полицейские установили, что правонарушитель заметил, как владелец иномарки оставил ключи в салоне. Воспользовавшись оплошностью водителя, злоумышленник похитил автомобиль, однако не справился с управлением и въехал в дерево. Машину он оставил неподалеку от места ДТП и скрылся.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 14:46 » Автор: Анна Мартынова
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