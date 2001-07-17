Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина попал в ДТП на краденом авто
Правоохранители установили личность автоугонщика и вернули транспортное средство владельцу.
В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о незаконном завладении «Пежо» на улице Мира. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и экипажи патрульных, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к похищению транспортного средства причастен 46-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и доставили в территориальное управление для установления обстоятельств преступления.
Похищенный автомобиль сотрудники полиции тоже нашли и вернули законному владельцу.
Полицейские установили, что правонарушитель заметил, как владелец иномарки оставил ключи в салоне. Воспользовавшись оплошностью водителя, злоумышленник похитил автомобиль, однако не справился с управлением и въехал в дерево. Машину он оставил неподалеку от места ДТП и скрылся.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о незаконном завладении «Пежо» на улице Мира. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и экипажи патрульных, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к похищению транспортного средства причастен 46-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и доставили в территориальное управление для установления обстоятельств преступления.
Похищенный автомобиль сотрудники полиции тоже нашли и вернули законному владельцу.
Полицейские установили, что правонарушитель заметил, как владелец иномарки оставил ключи в салоне. Воспользовавшись оплошностью водителя, злоумышленник похитил автомобиль, однако не справился с управлением и въехал в дерево. Машину он оставил неподалеку от места ДТП и скрылся.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
547
0
Также советуем посмотреть
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
Оставьте свой комментарий