В Киеве мужчина попал в ДТП на краденом авто

Правоохранители установили личность автоугонщика и вернули транспортное средство владельцу.



В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о незаконном завладении «Пежо» на улице Мира. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и экипажи патрульных, передает



В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к похищению транспортного средства причастен 46-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и доставили в территориальное управление для установления обстоятельств преступления.



Похищенный автомобиль сотрудники полиции тоже нашли и вернули законному владельцу.



Полицейские установили, что правонарушитель заметил, как владелец иномарки оставил ключи в салоне. Воспользовавшись оплошностью водителя, злоумышленник похитил автомобиль, однако не справился с управлением и въехал в дерево. Машину он оставил неподалеку от места ДТП и скрылся.



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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о незаконном завладении «Пежо» на улице Мира. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и экипажи патрульных, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к похищению транспортного средства причастен 46-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и доставили в территориальное управление для установления обстоятельств преступления.Похищенный автомобиль сотрудники полиции тоже нашли и вернули законному владельцу.Полицейские установили, что правонарушитель заметил, как владелец иномарки оставил ключи в салоне. Воспользовавшись оплошностью водителя, злоумышленник похитил автомобиль, однако не справился с управлением и въехал в дерево. Машину он оставил неподалеку от места ДТП и скрылся.Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.



