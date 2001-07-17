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Раздел: Происшествия  
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ДТП на трассе под Киевом: новые подробности

ДТП на трассе под Киевом: новые подробностиПогибла пенсионерка и ребенок.

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое 22 июля произошло на трассе вблизи города Березань, погибли 73-летняя женщина и 10-летний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По данным правоохранителей, за рулем автомобиля Ford Mondeo находился 52-летний житель города Запорожье. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который был припаркован в специально отведенном месте.

Вследствие получения многочисленных телесных повреждений жертвами аварии стали мать и дочь водителя легкового автомобиля.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Также в полиции показали фото с места аварии.

ДТП на трассе под Киевом: новые подробности
ДТП на трассе под Киевом: новые подробности
ДТП на трассе под Киевом: новые подробности
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 16:22 » Автор: Анна Мартынова
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