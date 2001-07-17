Раздел: Происшествия
ДТП на трассе под Киевом: новые подробности
Погибла пенсионерка и ребенок.
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое 22 июля произошло на трассе вблизи города Березань, погибли 73-летняя женщина и 10-летний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По данным правоохранителей, за рулем автомобиля Ford Mondeo находился 52-летний житель города Запорожье. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который был припаркован в специально отведенном месте.
Вследствие получения многочисленных телесных повреждений жертвами аварии стали мать и дочь водителя легкового автомобиля.
Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: В Киеве на Северном мосту из-за ДТП произошел разлив масла
Также в полиции показали фото с места аварии.
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое 22 июля произошло на трассе вблизи города Березань, погибли 73-летняя женщина и 10-летний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По данным правоохранителей, за рулем автомобиля Ford Mondeo находился 52-летний житель города Запорожье. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который был припаркован в специально отведенном месте.
Вследствие получения многочисленных телесных повреждений жертвами аварии стали мать и дочь водителя легкового автомобиля.
Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: В Киеве на Северном мосту из-за ДТП произошел разлив масла
Также в полиции показали фото с места аварии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
122
0
Также советуем посмотреть
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Оставьте свой комментарий