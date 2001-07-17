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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе двое мужчин подорвались на неизвестном предмете

На Донбассе двое мужчин подорвались на неизвестном предметеРаненых госпитализировали.

В Марьинке (Донецкая область) в результате взрыва неизвестного предмета на собственном дворе пострадали два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

Как сообщается, 45 и 43 - летние мужчины приехали к дому, в котором некоторое время не жили.

Установлено, что один из пострадавших наступил в собственном дворе на предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин помещения вместе с товарищем приехали к дому чтобы проверить все ли на месте, поскольку из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживают у родственников.

Раненых перевезли в медучреждение соседнего Курахово. Состояние пострадавших не тяжелое.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Донбасс, взрыв

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Сегодня, 18:04 » Автор: Анна Мартынова
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