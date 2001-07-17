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Раздел: Происшествия  
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На украинском курорте произошла стрельба

На украинском курорте произошла стрельбаНикто из граждан не пострадал.

Сегодня, 22 июля, около 3:30 на набережной села Железный Порт Херсонской области мужчина устроил стрельбу из травматического оружия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

«На месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, произвел несколько выстрелов в воздух сел опять в автомобиль и уехал. При этом никто из граждан не пострадал», — сказано в сообщении.

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Патруль из числа сотрудников спецподразделений Херсонской и Луганской областей обнаружил указанный автомобиль неподалеку. За рулем находился в нетрезвом состоянии 37-летний житель города Николаев, приехавший на отдых.
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 Теги: стрельба, курорт

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Сегодня, 19:41 » Автор: Едгар Букмирза
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