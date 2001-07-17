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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом автомобиль полиции упал в реку

Под Киевом автомобиль полиции упал в рекуАвтомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.

В воскресенье, 22 июля, в Петропавловской Борщаговке под Киевом автомобиль патрульной полиции Skoda Rapid слетел в реку Нивка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

По словам Николая, во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Сообщается, что машина сильно разбита.

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В результате инцидента один полицейский получил сотрясение мозга, его госпитализировали в больницу. Второго полицейского не могут найти. По неподтвержденным данным, полицейский мог скрыться с места происшествия или упал в реку и утонул.
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 Теги: Киев, полиция, ДТП

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Сегодня, 22:05 » Автор: Едгар Букмирза
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