» » В военном лагере оккупантов в Крыму сожгли автомобили
Раздел: Происшествия  
0

В военном лагере оккупантов в Крыму сожгли автомобили

В военном лагере оккупантов в Крыму сожгли автомобилиИнцидент произошел ранним утром 21 июля.

В селе Колхозное (оккупированный Россией Крым) неизвестные подожгли автомобили возле палаточного лагеря "военно-патриотического клуба".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

В результате происшествия два автомобиля были сожжены полностью, третий автомобиль был поврежден незначительно. В сгоревших машинах находились личные вещи инструкторов, родителей и воспитанников лагеря.

Читайте также: Смертник взорвал себя в йеменском военном лагере

Также отмечается, что это уже не первое нападение на лагерь. До этого автомобили пытались облить бензином, а в палатки запускались сигнальные ракеты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, поджог

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
     80
     0

Похожие новости по теме

В Харькове неизвестные подожгли машину прокурора В Харькове неизвестные подожгли машину прокурора

В результате происшествия поврежден автомобиль марки «Лексус».

Под Киевом неизвестные забросали автомобили коктейлями Молотова Под Киевом неизвестные забросали автомобили коктейлями Молотова

В результате происшествия пострадали три автомобиля.

В Харькове неизвестные подожгли автомобиль судьи В Харькове неизвестные подожгли автомобиль судьи

Автомобиль, подожжённый неизвестными лицами, полностью сгорел.

В Харькове неизвестные сожгли несколько авто В Харькове неизвестные сожгли несколько авто

Автомобили горели на проспекте Победы.

В Киеве неизвестные пытались сжечь лагерь В Киеве неизвестные пытались сжечь лагерь "Азова"

На место преступления было сразу вызвана полиция.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх