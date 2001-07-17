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Раздел: Происшествия  
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В Киеве отбойник превратил легковушку в груду металлолома

В Киеве отбойник превратил легковушку в груду металлоломаСтолкнулись микроавтобус и легковушка.

ДТП произошло в Киеве на проспекте Бажана: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, после чего бус вылетел на газон и остановился метрах в 100 от легковушки, а "корейца" разорвал отбойник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"На месте сразу становились более 10 автомобилей, люди поспешили на помощь пострадавшим. на месте работают "скорая" и несколько патрулей полиции", – говорится в сообщении.

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Как известно, столичный проспект Бажана является местом концентрации ДТП, причиной которых является существенное превышение скорости.

В Киеве отбойник превратил легковушку в груду металлолома
В Киеве отбойник превратил легковушку в груду металлолома
В Киеве отбойник превратил легковушку в груду металлолома
В Киеве отбойник превратил легковушку в груду металлолома
В Киеве отбойник превратил легковушку в груду металлолома
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 Теги: Киев, отбойник

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Сегодня, 09:21 » Автор: Анна Мартынова
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