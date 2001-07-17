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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом слетел в кювет автобус с детьми из Беларуси

Под Киевом слетел в кювет автобус с детьми из Беларуси Обошлось без пострадавших.

В понедельник, 23 июля, под Киевом возле села Йосиповка произошла авария с автобусом, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Водитель заснул за рулем, сообщила на своей странице в Facebook жительница Минска.

"Съезд в кювет с утра бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines", - написала она.

Автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе..

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"Мы через встречную в кювет проскочили", - написала женщина. Она также сообщила, что в автобусе группа детей ехали на соревнования. Жертв нет.

Под Киевом слетел в кювет автобус с детьми из Беларуси
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 Теги: Киевщина, автобус

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Сегодня, 11:15 » Автор: Анна Мартынова
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