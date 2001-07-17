Под Киевом слетел в кювет автобус с детьми из Беларуси

Обошлось без пострадавших.



В понедельник, 23 июля, под Киевом возле села Йосиповка произошла авария с автобусом, передает



Водитель заснул за рулем, сообщила на своей странице в Facebook жительница Минска.



"Съезд в кювет с утра бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines", - написала она.



Автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе..



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"Мы через встречную в кювет проскочили", - написала женщина. Она также сообщила, что в автобусе группа детей ехали на соревнования. Жертв нет.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 23 июля, под Киевом возле села Йосиповка произошла авария с автобусом, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Водитель заснул за рулем, сообщила на своей странице в Facebook жительница Минска."Съезд в кювет с утра бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines", - написала она.Автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе.."Мы через встречную в кювет проскочили", - написала женщина. Она также сообщила, что в автобусе группа детей ехали на соревнования. Жертв нет.



