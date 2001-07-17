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Раздел: Происшествия  
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В Днепре водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

В Днепре водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком 33-летний водитель BMW гнал по второстепенной дороге и столкнулся с грузовиком МАN.

В Днепре 23 июля произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик МАN и легковая BMW. Инцидент произошел около полуночи на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Березинской. В результате аварии погиб 33-летний водитель "немца", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Очевидцы происшествия говорят, что BMW двигалась по улице Березинской в сторону ТРЦ "Караван" на высокой скорости, а МАN ехал по Донецкому шоссе.

"BMW двигался по второстепенной дороге, а по главной в это время ехал автомобиль MAN. Вследствие чего автомобили столкнулись, и BMW выбросило на тротуар. На месте происшествия работала бригада "скорой", которая оказала неотложную помощь водителю BMW. После чего его госпитализировали в 6-ю городскую больницу", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

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В свою очередь, водитель грузовика МАN говорит, что попросту не заметил "немца", потому что тот двигался на высокой скорости. Впоследствии водитель BMW от полученных повреждений скончался в больнице, – информацию об этом нам подтвердили в приемном отделении.
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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 12:38 » Автор: Анна Мартынова
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