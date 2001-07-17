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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропал мужчина с психическими расстройствами

В Киеве пропал мужчина с психическими расстройствами Мужчина ушел и не вернулся.

В розыск объявили 41-летнего Александра Зосина, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Мужчина вчера, 22 июля, вышел из дома на ул. Ужвий, 10, и до сих пор не вернулся.

Отмечается, что киевлянин страдает психическими расстройствами.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Зосина, просят сообщать в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киев, психические расстройства

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Сегодня, 13:01 » Автор: Анна Мартынова
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