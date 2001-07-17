Раздел: Происшествия
В Киеве пропал мужчина с психическими расстройствами
Мужчина ушел и не вернулся.
В розыск объявили 41-летнего Александра Зосина, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мужчина вчера, 22 июля, вышел из дома на ул. Ужвий, 10, и до сих пор не вернулся.
Отмечается, что киевлянин страдает психическими расстройствами.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Зосина, просят сообщать в полицию по номеру 102.
В розыск объявили 41-летнего Александра Зосина, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мужчина вчера, 22 июля, вышел из дома на ул. Ужвий, 10, и до сих пор не вернулся.
Отмечается, что киевлянин страдает психическими расстройствами.
Читайте также: В Киеве задержали поляка, убившего мужчину в Деснянском районе
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Зосина, просят сообщать в полицию по номеру 102.
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