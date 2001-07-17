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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло массовое ДТП

В Киеве произошло массовое ДТПСтолкнулись сразу несколько автомобилей.

Сегодня в утреннее время в Киеве на проспекте Маяковского произошло ДТП в результате которого столкнулись несколько автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщает источник, сегодня в утреннее время в Киеве на Троещине на проспекте Маяковского произошло столкновение нескольких автомобилей. По предварительной информации пострадавших нет.

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На месте работает патрульная полиция. Детали и причины аварии уточняются.

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:56 » Автор: Анна Мартынова
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