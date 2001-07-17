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Раздел: Происшествия  
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В Киеве чиновница попала в серьезное ДТП с грузовиком

В Киеве чиновница попала в серьезное ДТП с грузовикомЧиновница находилась в такси.

В понедельник, 23 июля, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием грузовика, в котором чудом выжила советник городского головы Днепра Бориса Филатова, Яника Мерило, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Слава Богу, мой ангел-хранитель не отдыхает даже после джаза. Первое мое в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась, когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы. Даже на заднем сидении застегиваем ремни. Не для других. Для себя. А тебе ангел, спасибо", - написала она.

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Инцидент случился около часа дня. И грузовик, и Volkswagen, в которой ехала Мерило, поворачивали с Набережной Заводской в сторону Кайдакского моста. Водитель такси остановился впереди, чтобы пропустить автомобили, как сзади его ударил грузовик Renault. От удара иномарка проехала еще несколько метров вперед, прежде, чем окончательно остановилась.

В Киеве чиновница попала в серьезное ДТП с грузовиком
В Киеве чиновница попала в серьезное ДТП с грузовиком
В Киеве чиновница попала в серьезное ДТП с грузовиком
В Киеве чиновница попала в серьезное ДТП с грузовиком

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 17:26 » Автор: Анна Мартынова
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