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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом задержали грабителя, нападавшего под Киевом

Под Киевом задержали грабителя, нападавшего под КиевомЗлоумышленник ранее был судим.

Работники полиции в Коцюбинском задержали мужчину, который основательно подозревается в нападении на женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.

Соответствующие заявления о фактах нападения поступили в полицию Киевщины от жительниц Приирпенья.

Пострадавшие подробно описали приметы нападавшего, и работникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасской области.

В 2013 году за совершение разбойного нападения молодчик по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. В 2016 г. преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться.

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Полиция обращается ко всем, кто пострадал от нападений на улицах с. Коцюбинское, с соответствующим заявлением обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по спецлинии 102.
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 Теги: Киевщина, грабитель

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Сегодня, 17:36 » Автор: Анна Мартынова
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