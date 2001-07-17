Раздел: Происшествия
Под Киевом задержали грабителя, нападавшего под Киевом
Злоумышленник ранее был судим.
Работники полиции в Коцюбинском задержали мужчину, который основательно подозревается в нападении на женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.
Соответствующие заявления о фактах нападения поступили в полицию Киевщины от жительниц Приирпенья.
Пострадавшие подробно описали приметы нападавшего, и работникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасской области.
В 2013 году за совершение разбойного нападения молодчик по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. В 2016 г. преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться.
Читайте также: В Киеве произошло массовое ДТП
Полиция обращается ко всем, кто пострадал от нападений на улицах с. Коцюбинское, с соответствующим заявлением обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по спецлинии 102.
Работники полиции в Коцюбинском задержали мужчину, который основательно подозревается в нападении на женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.
Соответствующие заявления о фактах нападения поступили в полицию Киевщины от жительниц Приирпенья.
Пострадавшие подробно описали приметы нападавшего, и работникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасской области.
В 2013 году за совершение разбойного нападения молодчик по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. В 2016 г. преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться.
Читайте также: В Киеве произошло массовое ДТП
Полиция обращается ко всем, кто пострадал от нападений на улицах с. Коцюбинское, с соответствующим заявлением обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по спецлинии 102.
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