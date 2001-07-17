Раздел: Происшествия
В Днепре попала в аварию заместитель мэра города
В ДТП пострадал лишь багажник.
В Днепре 23 июля на улице Набережная Заводская произошло ДТП, в котором грузовик Renault врезался в такси Volkswagen, пассажиром которого оказалась заместитель мэра города – Яника Мерило. В результате аварии пострадал лишь багажник "немца", сообщает управление Патрульной полиции области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Водитель, который управлял автомобилем Renault не придерживался безопасной скорости и дистанции, чем вызвал столкновение с автомобилем Volkswagen. Машины получили механические повреждения. От медицинской помощи шофер отказался. На водителя Renault составили протокол по статье 124 КУоАП ("Нарушение правил дорожного движения")", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульных Людмила Копыленко.
Спустя некоторое время на странице Яники Мерило появилось сообщение о том, что она попала в аварию.
Читайте также: В Днепре девушка известного украинского футболиста попала в аварию
"Первое мое в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась, когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы", – написала она.
В Днепре 23 июля на улице Набережная Заводская произошло ДТП, в котором грузовик Renault врезался в такси Volkswagen, пассажиром которого оказалась заместитель мэра города – Яника Мерило. В результате аварии пострадал лишь багажник "немца", сообщает управление Патрульной полиции области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Водитель, который управлял автомобилем Renault не придерживался безопасной скорости и дистанции, чем вызвал столкновение с автомобилем Volkswagen. Машины получили механические повреждения. От медицинской помощи шофер отказался. На водителя Renault составили протокол по статье 124 КУоАП ("Нарушение правил дорожного движения")", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульных Людмила Копыленко.
Спустя некоторое время на странице Яники Мерило появилось сообщение о том, что она попала в аварию.
Читайте также: В Днепре девушка известного украинского футболиста попала в аварию
"Первое мое в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась, когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы", – написала она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
151
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
- Украинские коммунальщики насмешили новым способом ремонта дорог
- Порция позитива: лучшие анекдоты на утро понедельника
- На Донбассе ранен один украинский военный
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
Оставьте свой комментарий