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Раздел: Происшествия  
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В Днепре попала в аварию заместитель мэра города

В Днепре попала в аварию заместитель мэра городаВ ДТП пострадал лишь багажник.

В Днепре 23 июля на улице Набережная Заводская произошло ДТП, в котором грузовик Renault врезался в такси Volkswagen, пассажиром которого оказалась заместитель мэра города – Яника Мерило. В результате аварии пострадал лишь багажник "немца", сообщает управление Патрульной полиции области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Водитель, который управлял автомобилем Renault не придерживался безопасной скорости и дистанции, чем вызвал столкновение с автомобилем Volkswagen. Машины получили механические повреждения. От медицинской помощи шофер отказался. На водителя Renault составили протокол по статье 124 КУоАП ("Нарушение правил дорожного движения")", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульных Людмила Копыленко.

Спустя некоторое время на странице Яники Мерило появилось сообщение о том, что она попала в аварию.

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"Первое мое в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась, когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы", – написала она.
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 Теги: Днепр, авария, заместитель мэра

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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