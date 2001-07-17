Раздел: Происшествия
В РФ россиянин убил украинку: первые подробности
Они работали в частном доме.
Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили полицейские в частном доме в Подмосковье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Дом, в котором обнаружены тела, принадлежит бывшему вице-президенту Федерации бокса России Юрию Алексееву. Женщина работала поваром, мужчина садовником. Оружие — пистолет “Walther” с глушителем.
Мужчина сначала застрелил свою сожительницу, гражданку Украины, затем покончил с собой. Оба они работали в частном доме в посёлке Калининец Наро-Фоминского района.
Читайте также: Россиянин 20 лет ходил к гадалке, а потом убил ее
Подробной информации о личности погибшей, а также о мотивах россиянина на данный момент нет.
Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили полицейские в частном доме в Подмосковье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Дом, в котором обнаружены тела, принадлежит бывшему вице-президенту Федерации бокса России Юрию Алексееву. Женщина работала поваром, мужчина садовником. Оружие — пистолет “Walther” с глушителем.
Мужчина сначала застрелил свою сожительницу, гражданку Украины, затем покончил с собой. Оба они работали в частном доме в посёлке Калининец Наро-Фоминского района.
Читайте также: Россиянин 20 лет ходил к гадалке, а потом убил ее
Подробной информации о личности погибшей, а также о мотивах россиянина на данный момент нет.
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