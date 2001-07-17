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В РФ россиянин убил украинку: первые подробности

В РФ россиянин убил украинку: первые подробностиОни работали в частном доме.

Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили полицейские в частном доме в Подмосковье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Дом, в котором обнаружены тела, принадлежит бывшему вице-президенту Федерации бокса России Юрию Алексееву. Женщина работала поваром, мужчина садовником. Оружие — пистолет “Walther” с глушителем.

Мужчина сначала застрелил свою сожительницу, гражданку Украины, затем покончил с собой. Оба они работали в частном доме в посёлке Калининец Наро-Фоминского района.

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Подробной информации о личности погибшей, а также о мотивах россиянина на данный момент нет.
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 Теги: убийство, Россия, украинка

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Сегодня, 21:54 » Автор: Едгар Букмирза
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