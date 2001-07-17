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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ливень затопил район станции метро "Левобережная"

В Киеве ливень затопил район станции метро "Левобережная" Вода заливала капоты легковых машин.

Дождь, напоминавший тропический ливень, 23 июля на несколько часов парализовал движение в Киеве, некоторые улицы превратились в каналы.

Особенно пострадал район станции метро "Левобережная", пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Чуть более года назад, перед "Евровидением", развязку у метро открыли после капитального ремонта. Однако сегодня она напоминала реку, сообщает телепрограмма. Вода заливала капоты легковых машин, срывала их номера, у грузовиков из-под воды не было видно колес.

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Чтобы выпустить воду, коммунальщикам пришлось вручную открывать люки ливневок.

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 Теги: Киев, ливень, станция метро

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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