Раздел: Происшествия
В Киеве ливень затопил район станции метро "Левобережная"
Вода заливала капоты легковых машин.
Дождь, напоминавший тропический ливень, 23 июля на несколько часов парализовал движение в Киеве, некоторые улицы превратились в каналы.
Особенно пострадал район станции метро "Левобережная", пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Чуть более года назад, перед "Евровидением", развязку у метро открыли после капитального ремонта. Однако сегодня она напоминала реку, сообщает телепрограмма. Вода заливала капоты легковых машин, срывала их номера, у грузовиков из-под воды не было видно колес.
Читайте также: Киев: на станции метро найден труп человека
Чтобы выпустить воду, коммунальщикам пришлось вручную открывать люки ливневок.
Дождь, напоминавший тропический ливень, 23 июля на несколько часов парализовал движение в Киеве, некоторые улицы превратились в каналы.
Особенно пострадал район станции метро "Левобережная", пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Чуть более года назад, перед "Евровидением", развязку у метро открыли после капитального ремонта. Однако сегодня она напоминала реку, сообщает телепрограмма. Вода заливала капоты легковых машин, срывала их номера, у грузовиков из-под воды не было видно колес.
Читайте также: Киев: на станции метро найден труп человека
Чтобы выпустить воду, коммунальщикам пришлось вручную открывать люки ливневок.
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