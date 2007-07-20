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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине горел жилой дом

На Киевщине горел жилой домОбошлось без пострадавших.

В Ворзеле случился пожар в жилом доме, к счастью спасатели вовремя подоспели, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

По информации ГСНС Киевщины информация о воспламенении территории жилого дома в селе Ворзель поступила в воскресенье около 20.00. После полученного сообщения на место происшествия немедленно выехала бригада службы спасения города Буча и пожарно-спасательный пост села Ворзель.

На Киевщине горел жилой дом


Проведя разведку на месте пожара спасатели определи, что в жилом помещении сильное задымление. В борьбе с согнем принимали участие 7-мь человек личного состава и 2-ве единицы пожарной техники. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей жилой дом удалось спасти. В течении получаса пламя было локализовано и ликвидировано.

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Как выяснилось, при пожаре кроме компьютера, монитора, стен жилого помещения, которые закопчены, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливает следствие.

На Киевщине горел жилой дом
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 Теги: Киевщина, пожар

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Сегодня, 10:55 » Автор: Анна Мартынова
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