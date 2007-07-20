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Раздел: Происшествия  
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В Киеве посреди улицы на женщину напали с ножом

В Киеве посреди улицы на женщину напали с ножомНападавший был ранее судим.

На улице Василия Верховинца в Святошинском районе города на женщину напал злоумышленник с ножом. Когда киевлянка пыталась вырваться, подозреваемый несколько раз ударил ее ножом и забрал сумку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Потерпевшую с резаными ранами тела и рук госпитализировали в больницу. Ей была оказана необходимая помощь. Через несколько часов правоохранители разыскали нападавшего. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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 Теги: Киев, поножовщина

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Сегодня, 12:46 » Автор: Анна Мартынова
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