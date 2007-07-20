В Киеве посреди улицы на женщину напали с ножом

Нападавший был ранее судим.



На улице Василия Верховинца в Святошинском районе города на женщину напал злоумышленник с ножом. Когда киевлянка пыталась вырваться, подозреваемый несколько раз ударил ее ножом и забрал сумку, передает



Потерпевшую с резаными ранами тела и рук госпитализировали в больницу. Ей была оказана необходимая помощь. Через несколько часов правоохранители разыскали нападавшего. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы.



Читайте также: В Киеве перекрыли центр города: где не проехать



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На улице Василия Верховинца в Святошинском районе города на женщину напал злоумышленник с ножом. Когда киевлянка пыталась вырваться, подозреваемый несколько раз ударил ее ножом и забрал сумку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua Потерпевшую с резаными ранами тела и рук госпитализировали в больницу. Ей была оказана необходимая помощь. Через несколько часов правоохранители разыскали нападавшего. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы.По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.



