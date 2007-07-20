Раздел: Происшествия
В поезд Киев-Бердянск въехал локомотив: много пострадавших
ЧП произошло утром.
Утром во вторник, 24 июля, на станции Пологи Запорожской области во время стыковки локомотива с пассажирским поездом было допущено превышение скорости при подключении, в результате чего пострадали 26 пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск было допущено превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги и т.д.). По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров - женщину с ребенком - госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", – говорится в сообщении "Приднепровской железной дороги".
Отмечается, что пассажирский поезд отправился по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут.
Читайте также: В Киеве рядом со станцией метро произошло смертельное ДТП
Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала "Приднепровской железной дороги".
Утром во вторник, 24 июля, на станции Пологи Запорожской области во время стыковки локомотива с пассажирским поездом было допущено превышение скорости при подключении, в результате чего пострадали 26 пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск было допущено превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги и т.д.). По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров - женщину с ребенком - госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", – говорится в сообщении "Приднепровской железной дороги".
Отмечается, что пассажирский поезд отправился по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут.
Читайте также: В Киеве рядом со станцией метро произошло смертельное ДТП
Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала "Приднепровской железной дороги".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
147
0
Также советуем посмотреть
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
Оставьте свой комментарий