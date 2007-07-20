» » В Киеве на крупную сумму ограбили гражданина Израиля
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве на крупную сумму ограбили гражданина Израиля

В Киеве на крупную сумму ограбили гражданина ИзраиляТакже украдены документы.

В центре Киева воры-барсеточники вытащили из багажника "Лексуса" гражданина Израиля 90 тысяч гривен, паспорт и вид на жительство, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Жертвой автомобильных воров стал израильтянин Михаель Рубинштейн, занимающийся в Украине бизнесом.

Сегодня утром Рубинштейн опрометчиво оставил на полчаса в багажнике своего "Лексуса", припаркованного на улице Деловой в центре Печерска, портфель с деньгами, документами, в том числе паспортом гражданина Израиля и вид на жительство.

В полиции считают, что воры проследили за представительским автомобилем и открыли сигнализацию специальным устройством, считывающим сигнал-код-граббером.

Сейчас силовики изучают видеозаписи, пытаясь установить личности воров.

Кстати, сегодня же в ресторане "Мафия" на бульваре Леси Украинки у другого зазевавшегося посетителя карманники умыкнули портфель с 60 тысячами гривен.

Читайте также: На трассе Киев-Одесса из-за столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли люди

В полиции отмечают, что во многих случаях сами потерпевшие "помогают" преступникам своей беспечностью: оставляют ценности в автомобилях и за столиками ресторанов без присмотра.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ограбление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:52 » Автор: Анна Мартынова
     504
     0

Похожие новости по теме

На трассе Киев-Одесса из-за столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли люди На трассе Киев-Одесса из-за столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли люди

Погибли водитель и пассажир микроавтобуса.

В Киеве воры вскрывали авто с помощью сканера В Киеве воры вскрывали авто с помощью сканера

Воров удалось задержать.

В Киеве масштабное ДТП: пострадали автомобили посольства Израиля В Киеве масштабное ДТП: пострадали автомобили посольства Израиля

БМВ протаранил автомобили посольства Израиля

Во Львове из автомобиля сотрудника Администрации президента украли документы Во Львове из автомобиля сотрудника Администрации президента украли документы

Воры вытащили из автомобиля два рюкзака с документами.

В центре Киева ограбили гражданина Турецкой республики В центре Киева ограбили гражданина Турецкой республики

Злоумышленник задержан, деньги и телефон вернули пострадавшему.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх