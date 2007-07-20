Раздел: Происшествия
В Киеве на крупную сумму ограбили гражданина Израиля
Также украдены документы.
В центре Киева воры-барсеточники вытащили из багажника "Лексуса" гражданина Израиля 90 тысяч гривен, паспорт и вид на жительство, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Жертвой автомобильных воров стал израильтянин Михаель Рубинштейн, занимающийся в Украине бизнесом.
Сегодня утром Рубинштейн опрометчиво оставил на полчаса в багажнике своего "Лексуса", припаркованного на улице Деловой в центре Печерска, портфель с деньгами, документами, в том числе паспортом гражданина Израиля и вид на жительство.
В полиции считают, что воры проследили за представительским автомобилем и открыли сигнализацию специальным устройством, считывающим сигнал-код-граббером.
Сейчас силовики изучают видеозаписи, пытаясь установить личности воров.
Кстати, сегодня же в ресторане "Мафия" на бульваре Леси Украинки у другого зазевавшегося посетителя карманники умыкнули портфель с 60 тысячами гривен.
Читайте также: На трассе Киев-Одесса из-за столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли люди
В полиции отмечают, что во многих случаях сами потерпевшие "помогают" преступникам своей беспечностью: оставляют ценности в автомобилях и за столиками ресторанов без присмотра.
В центре Киева воры-барсеточники вытащили из багажника "Лексуса" гражданина Израиля 90 тысяч гривен, паспорт и вид на жительство, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Жертвой автомобильных воров стал израильтянин Михаель Рубинштейн, занимающийся в Украине бизнесом.
Сегодня утром Рубинштейн опрометчиво оставил на полчаса в багажнике своего "Лексуса", припаркованного на улице Деловой в центре Печерска, портфель с деньгами, документами, в том числе паспортом гражданина Израиля и вид на жительство.
В полиции считают, что воры проследили за представительским автомобилем и открыли сигнализацию специальным устройством, считывающим сигнал-код-граббером.
Сейчас силовики изучают видеозаписи, пытаясь установить личности воров.
Кстати, сегодня же в ресторане "Мафия" на бульваре Леси Украинки у другого зазевавшегося посетителя карманники умыкнули портфель с 60 тысячами гривен.
Читайте также: На трассе Киев-Одесса из-за столкновения микроавтобуса и КамАЗа погибли люди
В полиции отмечают, что во многих случаях сами потерпевшие "помогают" преступникам своей беспечностью: оставляют ценности в автомобилях и за столиками ресторанов без присмотра.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
504
0
Также советуем посмотреть
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
Оставьте свой комментарий