Раздел: Происшествия
В Киеве женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе
Водитель был не пьян.
Во вторник, 24 июля, на пешеходном переходе по адресу Вербицкого, 10 водитель автомобиля Renault Logan сбил двоих пешеходов. Пострадали женщина и малолетний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла недалеко от поликлиники Дарницкого района в 14:00. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.
В результате ДТП пострадали женщина до сорока лет и ребенок около пяти лет. Их с травмами различной степени тяжести забрала «скорая». Однако, по словам, полицейских, их жизни ничего не угрожает. Водитель отказывается объяснить, как произошла авария. Мужчина находится в шоковом состоянии. По словам полицейских, у него нет явных признаков алкогольного или наркотического опьянения.
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На месте работает экипаж патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
Во вторник, 24 июля, на пешеходном переходе по адресу Вербицкого, 10 водитель автомобиля Renault Logan сбил двоих пешеходов. Пострадали женщина и малолетний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла недалеко от поликлиники Дарницкого района в 14:00. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.
В результате ДТП пострадали женщина до сорока лет и ребенок около пяти лет. Их с травмами различной степени тяжести забрала «скорая». Однако, по словам, полицейских, их жизни ничего не угрожает. Водитель отказывается объяснить, как произошла авария. Мужчина находится в шоковом состоянии. По словам полицейских, у него нет явных признаков алкогольного или наркотического опьянения.
Читайте также: В Киеве на крупную сумму ограбили гражданина Израиля
На месте работает экипаж патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
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