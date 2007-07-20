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Раздел: Происшествия  
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В Киеве женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе

В Киеве женщину с ребенком сбили на пешеходном переходеВодитель был не пьян.

Во вторник, 24 июля, на пешеходном переходе по адресу Вербицкого, 10 водитель автомобиля Renault Logan сбил двоих пешеходов. Пострадали женщина и малолетний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария произошла недалеко от поликлиники Дарницкого района в 14:00. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

В результате ДТП пострадали женщина до сорока лет и ребенок около пяти лет. Их с травмами различной степени тяжести забрала «скорая». Однако, по словам, полицейских, их жизни ничего не угрожает. Водитель отказывается объяснить, как произошла авария. Мужчина находится в шоковом состоянии. По словам полицейских, у него нет явных признаков алкогольного или наркотического опьянения.

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На месте работает экипаж патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 17:25 » Автор: Анна Мартынова
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