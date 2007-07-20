Раздел: Происшествия
В Киеве в пожаре пострадали три человека
В квартире было много мусора.
Во вторник, 24 июля, в Киеве на улице Радужной, 63, произошел пожар. Горела двухкомнатная квартира с мусором, в которой раньше жила женщина с синдромом Плюшкина, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию 101 поступил около 22:25.
По словам очевидцев, в квартире на втором этаже проживала девушка, у которой недавно умерла мать. Квартира была захламлена разным мусором, так как мама страдала синдромом Плюшкина. После похорон в квартире так и остался хлам, а девушка продолжила там проживать.
Поздно вечером по неизвестным причинам начался пожар. Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к работе. Из огня вывели двоих мужчин, которые находились в квартире. Их передали медикам, одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а второго госпитализировали в больницу с ожогами третьей степени. Также женщина, которая проживает на третьем этаже, надышалась дымом. Ее тоже госпитализировали.
Площадь квартиры составляет около 60 квадратных метров, при этом огонь охватил около 30 квадратов. Сложность во время тушения представлял хлам, которым полностью завалена квартира. Также на этаже закопчены стены и повреждена соседняя входная дверь.
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Предположительно, пожар начался с коридора. На месте работали две единицы основной техники, звено газодымозащиты, «скорая» и полиция. Подробности происшествия выясняются.
Во вторник, 24 июля, в Киеве на улице Радужной, 63, произошел пожар. Горела двухкомнатная квартира с мусором, в которой раньше жила женщина с синдромом Плюшкина, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию 101 поступил около 22:25.
По словам очевидцев, в квартире на втором этаже проживала девушка, у которой недавно умерла мать. Квартира была захламлена разным мусором, так как мама страдала синдромом Плюшкина. После похорон в квартире так и остался хлам, а девушка продолжила там проживать.
Поздно вечером по неизвестным причинам начался пожар. Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к работе. Из огня вывели двоих мужчин, которые находились в квартире. Их передали медикам, одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а второго госпитализировали в больницу с ожогами третьей степени. Также женщина, которая проживает на третьем этаже, надышалась дымом. Ее тоже госпитализировали.
Площадь квартиры составляет около 60 квадратных метров, при этом огонь охватил около 30 квадратов. Сложность во время тушения представлял хлам, которым полностью завалена квартира. Также на этаже закопчены стены и повреждена соседняя входная дверь.
Читайте также: В Киеве на Интернациональной площади обнаружили тело мужчины
Предположительно, пожар начался с коридора. На месте работали две единицы основной техники, звено газодымозащиты, «скорая» и полиция. Подробности происшествия выясняются.
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