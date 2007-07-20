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Раздел: Происшествия  
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В Борисполе местные жители самостоятельно поймали квартирного вора

В Борисполе местные жители самостоятельно поймали квартирного вораКвартирного вора поймали на «горячем».

Накануне местные жители на одном из парадных дома заметили странные метки на стенах, а позднее 2-е мужчин в медицинских масках при помощи лома взломали парадные двери в 2-х подъездах и повредили магнитные замки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Повторно незваные гости вернулись в дом прошлой ночью, но увидев местных жителей, которые догадались о их предстоящем визите, начали убегать. Одному из подозреваемых удалось убежать, а второй силами местных жителей был задержан.

На место происшествия был вызван дежурный патруль полиции, составлен протокол, сняты записи с камер видеонаблюдения.

Как установили правоохранители домушниками оказались ранее судимые граждане Грузии, у подозреваемого были изъяты вещ доки: фомка, нож и медицинская маска.

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Правоохранители поблагодарили смелых и бдительных жильцов дома за помощь в работе полиции.

В Борисполе местные жители самостоятельно поймали квартирного вора
В Борисполе местные жители самостоятельно поймали квартирного вора
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 Теги: Борисполь, вор

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Сегодня, 12:57 » Автор: Анна Мартынова
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