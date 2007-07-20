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Раздел: Происшествия  
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В Харькове молодой парень убил 55-летнюю женщину: фоторобот

В Харькове молодой парень убил 55-летнюю женщину: фоторобот Женщина вела нищенский образ жизни.

В Харькове молодой парень убил женщину, которую нашли на улице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Тело женщины обнаружили 19 июля на проспекте Индустриальном. Погибшей оказалась 55-летняя жительница района.

Работники Индустриального отдела полиции установили, что женщина вела нищенский образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками, занималась сбором бутылок и макулатуры. Также выяснилось, что 17 июля она познакомилась с неизвестным парнем, с которым они два дня провели вместе", - говорится в сообщении.

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Приметы мужчины: 25-30 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые. Был одет в серую футболку и синие джинсы.
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 Теги: Харьков, убийство

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Сегодня, 14:45 » Автор: Анна Мартынова
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