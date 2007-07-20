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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель устроил драку с полицейскими

В Киеве пьяный водитель устроил драку с полицейскими Пьян был и пассажир.

В Киеве на улице произошла потасовка с участием полиции и нетрезвого водителя автомобиля. Инцидент произошел в начале пятого утра 25 июля на улице Бассейной, 2, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По версии полицейских, события разворачивались в следующей последовательности. Патруль на Audi двигался по Бассейно и остановился около автомобиля SkyBar, из которого высаживались две девушки. Полицейские зафиксировали остановку в неположенном месте. Хозяин машины и пассажир оказались в состоянии алкогольного опьянения.

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Водитель вступил в конфликт с полицией. Пербранка переросла в рукопашную схватку, в результате которой водитель оказался в наручниках. Задержанному попытался оказать психологическую поддержку сторонний наблюдатель, который нецензурно выражался, бросался окурками и грозился достать "плетку" – "пистолет" на сленге.
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 Теги: Киев, пьяный

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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