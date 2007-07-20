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Раздел: Происшествия  
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В Тернополе произошло тройное ДТП с пострадавшими

В Тернополе произошло тройное ДТП с пострадавшимиСтолкнулись Lada, Audi и Subaru.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Ему была оказана медицинская помощь на месте аварии, от госпитализации он отказался, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Тернополе в тройном ДТП столкнулись Lada, Audi и Subaru. Авария произошла вечером 24 июля на улице Будного.

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По словам патрульных, авария произошла с участием автомобилей Audi А6 под управлением водителя 1991 г. р., ВАЗ 11183 под управлением водителя 1999 г. р. и Subaru Forester под управлением водителя 1958 г. р.

В Тернополе произошло тройное ДТП с пострадавшими
В Тернополе произошло тройное ДТП с пострадавшими
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 Теги: Тернополь, ДТП

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Сегодня, 17:29 » Автор: Анна Мартынова
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