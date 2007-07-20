Раздел: Происшествия
На Херсонщине шестилетняя девочка погибла от удара током
Ребенка ударил током поврежденный провод.
По оплошности взрослых даже кухня в абсолютно безопасном вроде бы родительском доме может превратиться для ребенка в смертельную западню, передает Хроника.инфо со ссылкой на khersonci.com.ua.
Именно так и случилось с 6-летней девочкой из райцентра Великая Александровка.
После помывки еще мокрая малышка по каким-то надобностям забежала на кухню и наступила ногой на электрический провод от холодильника, который родители почему-то не убрали под стену.
На беду, кабель оказался «дырявым», и при контакте мощный удар тока бросил девчушку на пол, откуда она уже не поднялась. Вызванной бригаде скорой помощи осталось только констатировать биологическую смерть ребенка — реанимировать юную пациентку было уже поздно.
Читайте также: В Тернополе произошло тройное ДТП с пострадавшими
К слову, с начала лета это уже третья по счету смерть несовершеннолетнего от удара электрическим током на Херсонщине.
По оплошности взрослых даже кухня в абсолютно безопасном вроде бы родительском доме может превратиться для ребенка в смертельную западню, передает Хроника.инфо со ссылкой на khersonci.com.ua.
Именно так и случилось с 6-летней девочкой из райцентра Великая Александровка.
После помывки еще мокрая малышка по каким-то надобностям забежала на кухню и наступила ногой на электрический провод от холодильника, который родители почему-то не убрали под стену.
На беду, кабель оказался «дырявым», и при контакте мощный удар тока бросил девчушку на пол, откуда она уже не поднялась. Вызванной бригаде скорой помощи осталось только констатировать биологическую смерть ребенка — реанимировать юную пациентку было уже поздно.
Читайте также: В Тернополе произошло тройное ДТП с пострадавшими
К слову, с начала лета это уже третья по счету смерть несовершеннолетнего от удара электрическим током на Херсонщине.
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