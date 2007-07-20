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Раздел: Происшествия  
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На Херсонщине шестилетняя девочка погибла от удара током

На Херсонщине шестилетняя девочка погибла от удара токомРебенка ударил током поврежденный провод.

По оплошности взрослых даже кухня в абсолютно безопасном вроде бы родительском доме может превратиться для ребенка в смертельную западню, передает Хроника.инфо со ссылкой на khersonci.com.ua.

Именно так и случилось с 6-летней девочкой из райцентра Великая Александровка.

После помывки еще мокрая малышка по каким-то надобностям забежала на кухню и наступила ногой на электрический провод от холодильника, который родители почему-то не убрали под стену.

На беду, кабель оказался «дырявым», и при контакте мощный удар тока бросил девчушку на пол, откуда она уже не поднялась. Вызванной бригаде скорой помощи осталось только констатировать биологическую смерть ребенка — реанимировать юную пациентку было уже поздно.

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К слову, с начала лета это уже третья по счету смерть несовершеннолетнего от удара электрическим током на Херсонщине.
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 Теги: Херсонщина, ребенок

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Сегодня, 17:47 » Автор: Анна Мартынова
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Девочка в реанимации.

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