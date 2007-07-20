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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Киеве: водителю объявили еще одно подозрение

Смертельное ДТП в Киеве: водителю объявили еще одно подозрениеДействия водителя квалифицированы по двум статьям.

Водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, объявили еще одно подозрение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Злоумышленнику дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексуУкраины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины,– сообщили в прокуратуре.

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Отмечается, что сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.
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 Теги: ДТП в Киеве, подозрение

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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