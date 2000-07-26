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Раздел: Происшествия  
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В Одессе дотла сгорела иномарка

В Одессе дотла сгорела иномаркаОгонь тушили восемь спасателей

В Приморском районе Одессы сегодня сгорел автомобиль. От легковушки марки Audi остался лишь каркас и горы поплавленного металла и пластика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, машина вспыхнула около полудня во дворе на ул. Армейской. Огонь также повредил припаркованный поблизости автомобиль марки BMW. "Пострадавших нет", — заверили копы.

В пресс-службе облуправления ГСЧС "Сегодня" рассказали, что на место ЧП выезжали две пожарные машины.

"Огонь тушили восемь спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — уточнили в ведомстве.

На полную ликвидацию возгорания сотрудники ГСЧС потратили около получаса. После этого к работе приступили правоохранители и эксперты, которым предстоит выяснить причину возгорания.

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Местные жители говорят о поджоге, но в полиции информацию пока не комментируют. В 17:00 на месте ЧП еще работала следственно-оперативная группа.
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 Теги: Одесса, иномарка

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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