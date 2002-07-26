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На Закарпатье выловили тело утонувшего в реке малыша

На Закарпатье выловили тело утонувшего в реке малышаОбстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы

Спасатели в Закарпатской области нашли тело трехлетнего ребенка, который накануне упал в реку и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Около 13:00 25 июля в ходе проведения поисковых работ на реке Лазещина в Раховском районе специалисты водолазно-спасательного отделения г. Хуст нашли тело трехлетнего ребенка, утонувшего накануне, 24 июля", - говорится в сообщении.

Спасатели вместе с родственниками и местным населением проводили внешний осмотр береговой зоны и акватории реки. Кроме того, осуществлялось подводное обследование путем погружения.

"Тело (девочки, - ред.) было найдено на расстоянии около 2 км от того места, где ее в последний раз видели. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы", - отметили в ГСЧС.

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Напомним, в Закарпатской области девочка 2015 года рождения упала в русло реки Лазещина и утонула.
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 Теги: Закрпатье, ребенок

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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