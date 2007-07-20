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Раздел: Происшествия  
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В Киеве дотла сгорела баржа

В Киеве дотла сгорела баржаПричину пожара устанавливают.

26 июля в 2:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о пожаре на дебаркадере на ул. Верхний Вал, 72, в Подольском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

К месту происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как стало известно, что в 2-х этажном недействующем деревянном дебаркадере, размером 20х 10 м, возник пожар на площади 200 кв. м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

Пожар спасателям удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27.

В результате пожара платформа сгорела полностью.

К тушению были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.

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Причина возникновения пожара устанавливается.

В Киеве дотла сгорела баржа
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 Теги: Киев, баржа

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Сегодня, 09:11 » Автор: Анна Мартынова
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