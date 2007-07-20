Раздел: Происшествия
В Киеве дотла сгорела баржа
Причину пожара устанавливают.
26 июля в 2:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о пожаре на дебаркадере на ул. Верхний Вал, 72, в Подольском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
К месту происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как стало известно, что в 2-х этажном недействующем деревянном дебаркадере, размером 20х 10 м, возник пожар на площади 200 кв. м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
Пожар спасателям удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27.
В результате пожара платформа сгорела полностью.
К тушению были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.
Читайте также: На Закарпатье выловили тело утонувшего в реке малыша
Причина возникновения пожара устанавливается.
26 июля в 2:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о пожаре на дебаркадере на ул. Верхний Вал, 72, в Подольском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
К месту происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как стало известно, что в 2-х этажном недействующем деревянном дебаркадере, размером 20х 10 м, возник пожар на площади 200 кв. м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
Пожар спасателям удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27.
В результате пожара платформа сгорела полностью.
К тушению были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.
Читайте также: На Закарпатье выловили тело утонувшего в реке малыша
Причина возникновения пожара устанавливается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
494
0
Также советуем посмотреть
- «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
- На Донбассе за сутки ранены двое военных
- На Одесчине молния попала в школу
- "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
- Забавные и странные несоответствия в отелях
- Разница между папами и мамами в прикольных снимках
- Забавные собаки, которые не умеют играть в прятки
- Украина выступила против "референдумов" на Донбассе
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- Посол Словении похвалил реформы в Украине
- Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
- В России в СИЗО оказался еще один украинец
- Забавные фотки людей, которые не знаю слова «нет»
- В России возбудили дело против украинского экс-министра
- Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
- Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом
- В Украине запретят отключать отопление в холода
- Границу с ЕС «штурмовали» кабаны из Беларуси
- Комментатор с забавным голосом стал звездой YouTube
- Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
- В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
- Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
- И такое бывает: самую красивую ведущую погоды бросили ради компьютерных игр
- В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
- Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
Оставьте свой комментарий