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Раздел: Происшествия  
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В Киеве избили мужчину и угнали его автомобиль

В Киеве избили мужчину и угнали его автомобильАвто вернули владельцу.

В Киеве двое злоумышленников избили и ограбили местного жителя. Инцидент произошел на улице Елены Пчилки в Дарницком районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

По вызову на место происшествия прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Правоохранители улице Бориспольской задержали двух подозреваемых и доставили их в управление полиции. Ими оказались ранее судимые 36-ти и 39-летние безработные уроженцы Черниговской области. Похищенный автомобиль правоохранители вернули владельцу.

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По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, угон

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Сегодня, 09:39 » Автор: Анна Мартынова
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