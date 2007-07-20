В Киеве избили мужчину и угнали его автомобиль

Авто вернули владельцу.



В Киеве двое злоумышленников избили и ограбили местного жителя. Инцидент произошел на улице Елены Пчилки в Дарницком районе столицы, передает



По вызову на место происшествия прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Правоохранители улице Бориспольской задержали двух подозреваемых и доставили их в управление полиции. Ими оказались ранее судимые 36-ти и 39-летние безработные уроженцы Черниговской области. Похищенный автомобиль правоохранители вернули владельцу.



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По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве двое злоумышленников избили и ограбили местного жителя. Инцидент произошел на улице Елены Пчилки в Дарницком районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua По вызову на место происшествия прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Правоохранители улице Бориспольской задержали двух подозреваемых и доставили их в управление полиции. Ими оказались ранее судимые 36-ти и 39-летние безработные уроженцы Черниговской области. Похищенный автомобиль правоохранители вернули владельцу.По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.



