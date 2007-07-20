Раздел: Происшествия
На Тернопольщине электромонтер погиб от удара током
69-летний мужчина погиб во время выполнения ремонтных работ.
Управление Гоструда в Тернопольской области начало специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 25 июля с электромонтером 1949 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"По предварительным данным, после окончания работ Бережанской бригады по выполнению оперативных переключений произошел обрыв шлейфа. На месте бригада Монастырской РЭС нашла электромонтера по обслуживанию без признаков жизни", – сообщает Управление Гоструда в Тернопольской области.
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Окончательные обстоятельства и причины несчастного случая в соответствии с Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве выяснять комиссия Управления.
Управление Гоструда в Тернопольской области начало специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 25 июля с электромонтером 1949 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"По предварительным данным, после окончания работ Бережанской бригады по выполнению оперативных переключений произошел обрыв шлейфа. На месте бригада Монастырской РЭС нашла электромонтера по обслуживанию без признаков жизни", – сообщает Управление Гоструда в Тернопольской области.
Читайте также: В Киеве неисправный лифт убил собаку
Окончательные обстоятельства и причины несчастного случая в соответствии с Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве выяснять комиссия Управления.
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