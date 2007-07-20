Раздел: Происшествия
В Киеве женщина попала в ДТП, пытаясь «срезать» путь
Автоледи пыталась срезать по газону.
В четверг, 26 июля в Киеве женщина за рулем легкового автомобиля решила сократить путь и срезать по газону. В результате автомобиль застрял, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
По данным информагентства, авария произошла на улице Заболотного.
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Девушка решила сократить путь и развернуться через газон, но в итоге получила повреждения колес и ходовой.
В четверг, 26 июля в Киеве женщина за рулем легкового автомобиля решила сократить путь и срезать по газону. В результате автомобиль застрял, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
По данным информагентства, авария произошла на улице Заболотного.
Читайте также: В Киеве упавшее дерево повредило пятиэтажку
Девушка решила сократить путь и развернуться через газон, но в итоге получила повреждения колес и ходовой.
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