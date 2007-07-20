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Раздел: Происшествия  
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В Киеве женщина попала в ДТП, пытаясь «срезать» путь

В Киеве женщина попала в ДТП, пытаясь «срезать» путьАвтоледи пыталась срезать по газону.

В четверг, 26 июля в Киеве женщина за рулем легкового автомобиля решила сократить путь и срезать по газону. В результате автомобиль застрял, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

По данным информагентства, авария произошла на улице Заболотного.

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Девушка решила сократить путь и развернуться через газон, но в итоге получила повреждения колес и ходовой.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:38 » Автор: Анна Мартынова
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