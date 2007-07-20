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Самоподжог военного в Киеве: в Генштабе прокомментировали ситуацию

Самоподжог военного в Киеве: в Генштабе прокомментировали ситуациюСергей Ульянов поджег себя возле здания Минобороны.

Претензии бывшего военнослужащего ВСУ Сергея Ульянова к Минобороны, по которым идет судебное разбирательство, связаны с прохождением военной службы, приказами командиров воинской части, где он проходил службу, и финансовыми расчетами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом заявил на брифинге начальник отдела военно-социального обеспечения Генерального штаба ВСУ.

По его словам, Минобороны готово выполнить любое решение суда.

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"Вопросы, с которыми сегодня обращался к вам (представителям СМИ – ред.) бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Ульянов, рассматривались Министерством обороны и Генеральным штабом. Часть вопросов была положительно решена, но основной вопрос сейчас рассматривается в суде. Судебное разбирательство не завершено, и поэтому решение суда, которое будет принято, в обязательном порядке будет выполнено Министерством обороны и Генеральным штабом. Основные вопросы, связанные с прохождением военной службы, изданными приказами командиров воинской части, где проходил службу Ульянов, и финансовыми расчетами", – сказал он и добавил, что боец был уволен из армии по состоянию здоровья.
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 Теги: Киев, Генштаб

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Сегодня, 14:18 » Автор: Анна Мартынова
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