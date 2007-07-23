» » В Киеве задержали наркоманов, похитивших мужчину
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве задержали наркоманов, похитивших мужчину

В Киеве задержали наркоманов, похитивших мужчинуВ автомобиле обнаружили наркотики.

Около полуночи на улице Гарматной в Киеве неизвестные схватили мужчину и силой посадили в автомобиль Audi. Как сообщили в столичной полиции в городе сразу был объявлен план "Перехват", передает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

"Уже через несколько минут на улице Машиностроительной, один из экипажей заметил и остановил автомобиль, похожий по ориентировке. В авто находились четыре человека - водитель и трое пассажиров. Один из мужчин, сидевший на заднем сиденье, сообщил полицейским, что это его похитили и силой удерживали в транспортном средстве", - рассказали в патрульной полиции.

Во время проверки в салоне авто патрульные обнаружили свертки с веществом, похожим на наркотическое.

Читайте также: Под Винницей женщина заказала убийство собственного сына

"Инспекторы задержали всех трех вероятных злоумышленников и вызвали на место следственно-оперативная группа. Вещества, похожие на наркотики, изъяли и направили на экспертное исследование. Обстоятельства происшествия будут выяснять следователи", - говорится в сообщении НПУ

В Киеве задержали наркоманов, похитивших мужчину
В Киеве задержали наркоманов, похитивших мужчину
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, наркоман

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:57 » Автор: Анна Мартынова
     842
     0

Похожие новости по теме

Ужгород: неизвестные средь бела дня похитили мужчину Ужгород: неизвестные средь бела дня похитили мужчину

Инцидент произошел сегодня утром, 10-го декабря.

В Киеве произошла стрельба В Киеве произошла стрельба

Стрелков задержали.

Кровавые разборки в Киеве: серьезно пострадал мужчина Кровавые разборки в Киеве: серьезно пострадал мужчина

Стрелков удалось задержать, пострадавшего охранника госпитализировали.

План-перехват в Ровно: неизвестные похитили мужчину План-перехват в Ровно: неизвестные похитили мужчину

Полицейские поделились подробностями происшествия.

В Киеве средь бела дня похитили человека В Киеве средь бела дня похитили человека

Мужчину затащили в автомобиль на улице Богдана Хмельницкого.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх