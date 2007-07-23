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Раздел: Происшествия  
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Водителя Hummer, сбившего в Киеве ребенка, арестовали на два месяца

Водителя Hummer, сбившего в Киеве ребенка, арестовали на два месяцаКирилла Островского взяли под стражу до 21 сентября.

Водителя Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Соответствующее решение сегодня, 26 июля 2018 года, принял Шевченковский районный суд Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.

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В ходе судебного заседания прокуратура просила избрать подозреваемому содержание под стражей, опасаясь, что водитель может скрыться от следствия. Однако сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный не скрывался с места событий, а пытался оказать помощь погибшей.
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 Теги: Hummer, Киев

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Сегодня, 17:49 » Автор: Анна Мартынова
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