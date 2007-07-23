Водителя Hummer, сбившего в Киеве ребенка, арестовали на два месяца

Кирилла Островского взяли под стражу до 21 сентября.



Водителя Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Соответствующее решение сегодня, 26 июля 2018 года, принял Шевченковский районный суд Киева, передает



Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.



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В ходе судебного заседания прокуратура просила избрать подозреваемому содержание под стражей, опасаясь, что водитель может скрыться от следствия. Однако сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный не скрывался с места событий, а пытался оказать помощь погибшей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Водителя Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Соответствующее решение сегодня, 26 июля 2018 года, принял Шевченковский районный суд Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.В ходе судебного заседания прокуратура просила избрать подозреваемому содержание под стражей, опасаясь, что водитель может скрыться от следствия. Однако сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный не скрывался с места событий, а пытался оказать помощь погибшей.



