Раздел: Происшествия
Водителя Hummer, сбившего в Киеве ребенка, арестовали на два месяца
Кирилла Островского взяли под стражу до 21 сентября.
Водителя Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Соответствующее решение сегодня, 26 июля 2018 года, принял Шевченковский районный суд Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.
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В ходе судебного заседания прокуратура просила избрать подозреваемому содержание под стражей, опасаясь, что водитель может скрыться от следствия. Однако сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный не скрывался с места событий, а пытался оказать помощь погибшей.
Водителя Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Соответствующее решение сегодня, 26 июля 2018 года, принял Шевченковский районный суд Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.
Читайте также: В Киеве будут тщательнее проверять качество питьевой воды
В ходе судебного заседания прокуратура просила избрать подозреваемому содержание под стражей, опасаясь, что водитель может скрыться от следствия. Однако сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный не скрывался с места событий, а пытался оказать помощь погибшей.
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